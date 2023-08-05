Сегодня, около 13:30 местного времени, с военного аэродрома "Барановичи", расположенного в Беларуси, был осуществлён массовый взлёт истребителей Су-34 и Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ. Всего взлетело 9 машин, которые далее направились в сторону Могилёвской области и с последующим пересечением границы Беларуси и Российской Федерации.

Сегодня Белоруссию покинула российская авиация. После полудня с территории страны вылетели вертолеты, а за ними отправились истребители.

Как утверждают местные СМИ, авиация прошла через Могилевскую область, после чего вышла на государственные рубежи с Россией. Большая часть техники присутствовала на территории РБ свыше 200 дней.

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Ближе к 14:00 с Мачулищ стартовал ещё один вертолет – Ми-24, принадлежащий ВКС РФ. Как утверждают местные источники, он являлся последним представителем российской авиации, базировавшейся в данном регионе.

Территорию Белоруссии покинуло несколько вертолетов и около 9 истребителей. С чем связано внезапное возвращение «домой» – неизвестно.

Как утверждалось ранее, российская авиация больше полугода пребывала на территории РБ. Самолеты и вертолеты находились на выполнении миссии, но большую часть времени просто стояли на взлетных площадках. Пока неясно, вернутся ли единицы российской авиации обратно в Белоруссию.