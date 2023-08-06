"Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом, поэтому пытается обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за его убийство", – поделился мнением эксперт.

Срок «использования» Зеленского подходит к концу. США уже давно запланировали акцию с его устранением, переведя все «стрелки» на Россию. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в ходе своего интервью с СМИ.

С точки зрения эксперта, Зеленский был полезен и выгоден до момента, пока контрнаступление демонстрировало малейшие перспективы. Сейчас, когда конфликт безвозвратно проигран, необходимость в украинском лидере отпала.

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США устранят его определенным образом, а после перекинут всю ответственность на Россию Так Вашингтон попытается избежать наказания за гибель украинского лидера.

Эксперт считает, что Зеленский ещё немного будет править Украиной. Его свержение – лишь вопрос времени. Ранее от бывшего аналитика ЦРУ поступило другое заявление, обращенное к украинским гражданам. Он призывал задуматься о свержении нынешнего правящего режима.

И предпосылок к народному восстанию достаточно много. ВСУ уже не желают идти в бой, откровенно игнорируя приказы своего руководства.