Одним из наиболее раздражающих багов была проблема с синхронизацией сохранений, порой приводившая к зависаниям. Оказалось, что всему виной поддержка кроссейвов, которая в будущем позволит начать игру на одной платформе и продолжить на другой. Пока что ее отключили во избежание проблем.

Вчера состоялся релиз игры Baldur’s Gate 3, но разработчики уже успели выпустить обновление, чтобы пофиксить баги. В студии обратили внимание на множество ошибок, поэтому исправили их вышедшим обновлением. Около 150 багов удалось успешно устранить, включая отсутствие возможности сохранить прогресс, «битые» диалоги, графические глитчи и т.д.

реклама

Сейчас разработчики отключили кросс-сохранение между платформами. Включенная опция не позволяла сохранять прогресс при прохождении. Её подключат вновь, но только после выхода проекта на консоль PS 5, что произойдет уже через месяц.

Также студия устранила ошибку с графическими глитчами. Они появлялись во время игры в режиме разделенного экрана. В целом, разработчики провели масштабную работу, оперативно исправив все проблемы.

Larian Studios обратилась к игрокам с благодарностями за поддержку и обратную связь. Разработчики просят и дальше присылать обнаруженные ошибки, чтобы они имели возможность оперативно исправить их.