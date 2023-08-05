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Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Позднее тревогу отметили. Предупреждение действовало более получаса.

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Субботнее утро выдалось «громким» для жителей всех украинских регионов. Как утверждают СМИ, ссылающиеся на ресурс, оповещающий граждан, сегодня утром звучала воздушная тревога по всему государству.

Около 9:27 по Москве начала звучать сирена в Киевской области. Далее воздушная тревога началась в Хмельницком, Днепропетровском и других регионах. Через некоторое время сирена звучала уже по всему государству.

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Некоторые эксперты проводят параллели с произошедшим вчера вечером. 4 августа, ближе к полуночи, украинские силы атаковали танкер «Сиг», идущий в Керченский пролив. Для нападения использовались беспилотные катера.

Взрыв повредил судно, но танкер не удалось потопить. Он остается на плаву. Есть серьезные повреждения в районе машинного отделения. В результате нападения отсутствуют пострадавшие или жертвы.

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#украина #воздушная тревога
Источник: rg.ru
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