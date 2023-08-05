Позднее тревогу отметили. Предупреждение действовало более получаса.

Субботнее утро выдалось «громким» для жителей всех украинских регионов. Как утверждают СМИ, ссылающиеся на ресурс, оповещающий граждан, сегодня утром звучала воздушная тревога по всему государству.

Около 9:27 по Москве начала звучать сирена в Киевской области. Далее воздушная тревога началась в Хмельницком, Днепропетровском и других регионах. Через некоторое время сирена звучала уже по всему государству.

реклама

Некоторые эксперты проводят параллели с произошедшим вчера вечером. 4 августа, ближе к полуночи, украинские силы атаковали танкер «Сиг», идущий в Керченский пролив. Для нападения использовались беспилотные катера.

Взрыв повредил судно, но танкер не удалось потопить. Он остается на плаву. Есть серьезные повреждения в районе машинного отделения. В результате нападения отсутствуют пострадавшие или жертвы.