«Коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет 5 тысяч единиц в месяц», — пояснил разработчик.

В России приступили к изготовлению новинки. Ею станет дрон-камикадзе «Гастелло». При разработке учитывались пожелания лиц, принимающих непосредственное участие в СВО на Украине. СМИ поделились подробностями, задав несколько вопросов ведущему инженеру.

Как утверждает разработчик, у нового БПЛА появится возможность полета ночью. Его можно использовать без учета времени суток. Предполагается, что в месяц будут выпускать около 5 000 единиц.

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Разработчик учел многие пожелания операторов БПЛА, принимающих участие в нынешнем конфликте. «Гастелло» будет состоять почти на 100% из отечественных деталей. Новинка является инновацией, идея принадлежит российским инженерам.

Единственный нынешний недостаток – много иностранных комплектующих. Нынешние дроны лишь на 30% состоят из отечественных деталей. В планах на ближайший месяц – увеличение российских составляющих до показателя 95%.

Как утверждают СМИ, дрон будет функционировать в режиме от первого лица. Операторы, используя специальное оборудование, включающее шлем или очки, смогут видеть «глазами» беспилотника. Это упростит координирование в пространстве, а также повысит точность поражения.