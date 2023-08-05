Судно получило пробоину в районе машинного отделения, но остается на плаву. Никто не пострадал.

В Керченском проливе был поврежден российский танкер. Предположительная причина – атака беспилотных дронов. У судна имеется пробоина в машинном отделении, но пока ему удается оставаться на плаву. Согласно информации Росморречфлота, пострадавшие и жертвы отсутствуют.

Ведомство уточняет, что танкер Sig, расположенный вблизи Керченского пролива, был поврежден в результате атаки морских беспилотников, применяемых ВСУ.

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Пробоина появилась ближе к полуночи 4 августа. Отверстие находится прямо в МО. Судно, на момент получения повреждения, было расположено в южном подходе к проливу.

Ведомство, в собственных социальных сетях, поделилось подробностями. Отсутствуют пострадавшие, судно осталось на плаву, несмотря на пробоину. Экипаж оперативно убирает воду из машинного отделения, проводя ремонтно-восстановительные работы. Ближе к утру приступили к установке специального пластыря. На место событий отправлены два буксира.