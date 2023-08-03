В компании говорят, что проблема возникла из-за усиления защиты данных, а пострадал только 0,1% пользователей.

Пользователи QIWI жалуются на блокировку электронных кошельков. Это вызвало широкий резонанс. Компания выступила с официальным комментарием, чтобы прояснить ситуацию.

Интернет-пользователи говорят, что кошельки массово блокируют без объяснения причин. Представители QIWI сказали, что проблема действительно есть, от нее пострадал 0,1% клиентов, то есть в данной ситуации о массовых случаях не может быть и речи.

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Владельцы QIWI-кошельков продолжают находиться в растерянности. Они заметили, что накануне блокировки счетов стали медленнее проводиться операции, связанные с переводом денежных средств и оплатой услуг в режиме онлайн. Россияне переживают, что их кошелек заблокируют без права восстановления, и утраченные средства нельзя будет вернуть.

QIWI утверждает, что блокировки кошельков связаны с подозрительной активностью. Таким образом, компания усиливает защиту данных клиентов от мошенников. Представители QIWI объясняют, если кошелек был заблокирован по ошибке, надо оставить соответствующую заявку на сайте. К этой заявке следует приложить фотографию с паспортом в руках и предоставить обоснование последних операций. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. Если заявка будет одобрена, блокировка кошелька быстро снимется.