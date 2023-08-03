3 августа в 18:00 по московскому времени фэнтезийная ролевая игра Baldur’s Gate 3 от бельгийской Larian Studios вышла из раннего доступа Steam и GOG. Релиз сопровождался полутораминутным трейлером.

Спустя 6 лет разработки Baldur's Gate 3 вышла на ПК. Многообещающий релиз состоялся сегодня вечером.

Теперь владельцы компьютерной игры могут скачать полную версию, размер которой составляет примерно 122 ГБ. Тайтл основан на пятой редакции Dungeons & Dragons. У игроков есть возможность выбрать готового персонажа или самостоятельно придумать героя и отправиться в путешествие.

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В компьютерной ролевой игре иллитиды похищают главного героя, перемещают его мозг в личинку. Она превращает носителя в свежевателя разума, у него пробуждаются неординарные способности. Протагонист освобождается и объединяется с другими персонажами, их коснулась такая же трудная участь. Наступает время, когда герой должен определить стратегию: либо он будет сопротивляться паразиту, либо он перейдет на темную сторону.





В новинке доступно 10 сценариев и 17 000 вариантов концовки. Это одна из редких игр, где геймерам предоставляется много свободы выбора.