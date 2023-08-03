Герои фэнтезийного сериала сменили средневековые костюмы на стильные дизайнерские шмотки и золотые цепи.

Фэнтезийный сериал, основанный на цикле романов Джорджа Р. Р. Мартина, попал в Книгу рекордов Гиннесса по скачиванию. События происходят в вымышленном мире, который похож на Европу в Средневековье. Давайте посмотрим, как нейросеть нарисовала главных героев «Игры престолов».

реклама

Джон Сноу, который погиб, а затем воскрес в сериале, выглядит так, словно был рожден для сцены. Зима еще не близко, поэтому очаровательный брюнет не спеша позирует перед камерой.

Предводитель дотракийцев Кхал Дрого не стал отказываться от длинных волос, ведь это символ того, что он не проиграл ни единой битвы. При любом удобном моменте муж Дейенерис Таргариен подчеркивает яркую индивидуальность.

Дейенерис Таргариен, которую с гордостью называют матерью драконов, похожа на икону стиля. Вдова Кхала Дрого разбила не одно сердце, но это ее не печалит. На фото она представлена в образе несокрушимой уверенности в собственной силе и привлекательности.

Санса Старк пережила едва ли не самую сильную трансформацию в сериале. Из наивной девушки она превратилась в мудрого стратега с железным характером. Midjourney прочувствовала ее образ, когда генерировала фото. Мы видим девушку, которая уже не боится никаких проблем.

Арья Старк, похоже, преодолела юношеский максимализм и открыла в себе женственность. В этой вселенной сестренка Сансы сделала пару татуировок и полюбила носить массивные украшения.