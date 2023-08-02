Вооруженные силы Украины (ВСУ) возвращаются к прежней тактике в своем контрнаступлении из-за неэффективности западной тактики и намерены попытаться измотать российские силы.

Украинская армия перестала пользоваться иностранными методиками на поле боя, вернувшись к своей изначальной стратегии. ВСУ решили придерживаться проверенной тактики из-за печальных результатов контрнаступления.

Первые пару недель контратаки стали губительными для украинской армии. Её обучением занимались иностранные специалисты, а бойцы ВСУ пользовались зарубежным оружием. Но все это не помогло противостоять многочисленным ловушкам и минам вблизи российских оборонительных рубежей. Немалые трудности создают плотный артиллерийский огонь, а также боевые вертолеты ВС РФ.

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Как утверждают официальные представители Америки, а также независимые эксперты, украинские силы пытаются переломить ход сражения. Руководство ВСУ отошло от стратегии, используемой иностранными солдатами, перейдя к собственной тактике. Сейчас украинские силы атакуют ВС РФ при помощи артиллерии. Бойцы ВСУ больше не бросаются на минные заграждения.

Изменение стратегии принесло странные результаты. На нескольких направлениях были попытки прорваться малыми группами, но российские войска оперативно выбили их из населенных пунктов. ВС РФ умело пользуются артиллерией, отгоняя бойцов подальше от сел и пгт.

Ещё одна причина, по которой Украина изменила стратегию, заключается в неоправданных надеждах НАТО. Европа сделала всё, чтобы подготовить бойцов: выделила инструкторов, прислала опытных наемников, буквально «накачала» ВСУ вооружением и техникой, но все это не привело к результатам. Только администрация Байдена потратила $44 млрд. И теперь вся Европа ждет от Украины свершений.

И ВСУ нужны результаты, поэтому они пытаются менять стратегию по всем направления. Как утверждает старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман, контрнаступление ещё не завершено, просто оно растянется на неопределенный срок.