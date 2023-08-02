Зеленский также потребовал от украинских дипломатов максимально привлекать к этой инициативе иностранные компании. По его словам, страна ежемесячно наращивает производство оружия и боеприпасов.

Украинский лидер Владимир Зеленский обозначил будущие приоритетные задачи. К ним он относит открытие производств иностранных компаний, занимающихся изготовлением оружия. Его слова процитированы СМИ.

Зеленский подчеркнул, что осенью должен состояться форум оборонной индустрии. Он надеется, что удастся объединить различные компании на украинской земле. Он рассказал про проходящие мероприятия, в ходе которых освещаются вопросы создания беспилотников.

реклама

С точки зрения Зеленского, Украина может позволить себе локализовать на территории государства различные промышленные объекты, занимающиеся выпуском бронетехники, вооружения, боеприпасов к нему. Лидер страны настаивает на усиленной работе дипломатов, они должны заинтересовать европейские компании в данной инициативе.

Перед этим украинский президент рассказал про причины затянувшегося контрнаступления. Зеленский видит главную проблему в дефиците вооружения. К контратаке должны были приступить раньше, но зарубежные союзники не торопились с передачей помощи. За это время Россия успела укрепить оборонительные рубежи, тем самым значительно усложнив задачу Киеву. Теперь не удастся преодолеть границы без существенных людских потерь.