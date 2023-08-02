Он также добавил, что кабмин и Верховная рада должны быть готовы к переговорам касательно процедуры вступления.

Рвению Украины в НАТО можно позавидовать. Киев ищет любые предлоги, пытаясь поскорее присоединиться к иностранному альянсу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в этому году удастся инициировать переговоры о присоединении государства к НАТО. С таким сообщением он выступил на очередном заседании, которое после опубликовали в социальных сетях.

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Украинский лидер настаивает на скорейшем начале переговоров по вступлению государства в ЕС. Он подчеркнул, что страна успеет подготовить всё необходимое к этому.

Зеленский рассказал про требования европейской стороны. Потребуется провести ряд реформ, а также изменить некоторые законодательные пункты. Как только это реализуют, НАТО приступит к переговорам с Украиной. Сейчас в Киеве уже начали работу над выполнением требований.

Перед этим украинский лидер рассказал, что предстоящие 5 месяцев наиболее важны для государства, ведь у иностранных партнеров наступит новый политический сезон.