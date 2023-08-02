Томас Пуха, глава по коммуникациям в Remedy затронул Larian Studios, которая имеет проблемы в разработке Baldur's Gate 3 для Xbox Series S.

Представители студии Larian еще не анонсировали Baldur's Gate 3 для Xbox. Дело в том, что при создании игры появились сложности. Компания открыто заявляет, что проблема связана с недостатком оперативной памяти у Series S. Из-за этого не получается добиться хорошей производительности.

Глава по коммуникациям в Remedy Томас Пуха высказался о трудностях с Xbox Series S. Он объясняет сложившуюся ситуацию тем, что в данном случае речь идет не только про оптимизацию. Обязательно следует учитывать технические ограничения. Только вот пользователи не понимают или не хотят принимать информацию к сведению.

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Геймер в одной из популярных социальных сетей обратился к Томасу Пуху. Он спрашивает, разве разработчики не должны по умолчанию помнить о технических ограничениях. Интернет-пользователь также написал, что не стоит забывать о том, что существуют низкопроизводительные ПК.

Пуха ответил, что действительно ограничения надо с самого начала учитывать. «Когда вы разрабатываете игру, когда все возможно, никто не хочет думать об этом», ─ заключил он. Это говорит о том, что Xbox Series X|S тяжело масштабировать игры.

Некоторые пользователи соцсети сомневаются в подлинности слов Пухи. В качестве аргумента своих доводов приводят тот факт, что Baldur's Gate 3 будет работать на релизе на Steam Deck. Здесь стоит обратить внимание на том, что у портативного ПК Valve 16 ГБ оперативной памяти, а у «младшей» консоли Microsoft — 10 ГБ.

Авторы Baldur's Gate 3 согласны с мнением Пухи, что разработка Series S сопровождается рядом трудностей. Директор Larian Майкл Даус отправил в ответ на твит представителя Remedy пару шуточных эмодзи. Но у Larian нет возможности отказаться от релиза Baldur's Gate 3 на Series S. Политика Microsoft обязывает разработчиков выпускать игру на обеих консолях.