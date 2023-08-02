Игра Off The Grid создается в сотрудничестве с Нилом Бломкампом, режиссером картин «Район № 9» и «Робот по имени Чаппи».

В сети опубликовали скрины будущего проекта Off The Grid. За разработку отвечает режиссер фильма «Район №9». Релиз многообещающей новинки должен состояться уже в этом году.

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Скриншоты были опубликованы в цифровом магазине PS Store. На первых кадрах экшена геймеров знакомят с картами, некоторыми моментами перестрелок, ожидаемыми машинами и персонажами, имеющими кибернетические конечности. Графика на опубликованных кадрах отменная, мультиплеер обещает быть красочным и интересным.

Игру анонсировали ещё летом прошлого года, но разработчики не спешат опубликовать точную дата выхода. Известно, что проект выйдет до конца нынешнего года, которого осталось всего 5 месяцев.

Мультиплеерный экшен разрабатывают с участием режиссера фильма «Район №9», поэтому стоит ожидать пафосных сцен и крутых постановок боев. В феврале этого года студия опубликовала в сети кинематографический трейлер, который был воспринят фанатами очень тепло.