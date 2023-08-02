Сейчас значительную часть выручки генерирует Honkai Star Rail.

Китайская студия miHoYo буквально «озолотилась» на своих проектах – Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Суммарный заработок с мобильных версий превысил показатели в $8 миллиардов. Доход не учитывает версии для компьютеров и консолей. Информация была предоставлена аналитическим сервисом AppMagic.

Основным «золотым яйцом» стал именно Геншин, по-прежнему имеющий немалую популярность среди геймеров. 73% средств, от общей суммы, пришли именно с этого проекта. Star Rail, запущенная только в этом году, принесла скромные 6% от суммы. Остальной доход распределился между оставшимися мобильными проектами от разработчика.

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Как показывает статистика, активнее всего идёт донат из азиатских стран, а именно Китая и Японии. Примерно 60% от общего заработка идёт с этих государств. На третьем месте расположились США. Удивительно, но чаще донат идёт от владельцев Apple – около 70%, оставшаяся часть принадлежит пользователям Android.

Ранее опубликовали информацию о провале баннера с Эолой. Эта «молитва», за 20 с лишним дней, принесла с китайского рынка всего лишь $6,5 млн. Это исторически низкие показатели. Разработчикам срочно необходимо менять баннер, чтобы не потерять пользователей с азиатских стран.