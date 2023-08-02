Ранее во вторник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку.

Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение в собственном канале Telegram. В нем он «сыплет» угрозами в адрес России, обещая, что вскоре нанесет ряд ударов по территории государства.

Президент подчеркнул, что ознакомился с докладами компетентных ведомств, прорабатывающих данные вопросы, обособив отчет руководителя ГУР.

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Зеленский пообещал, что россияне непременно ощутят последствия от работы украинских войск. В видеообращении украинский лидер был весьма несдержан в своих высказывания, в очередной раз демонстрируя агрессию.

В целом ВСУ регулярно пытаются атаковать российскую столицу. Буквально вчера, 1 августа, украинские беспилотники вновь были на территории РФ. В МО РФ прокомментировали произошедшее.

Два украинских БПЛА находились в воздушном пространстве Подмосковья, где их и уничтожили. Ещё один подавили средствами РЭБ, после чего он рухнул на территорию одного из московских комплексов.