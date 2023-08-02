Как пишет агентство, Бразилия будет добиваться, чтобы любое расширение было постепенным.

Бразилия выказала опасения в отношении того, что страны, входящие в БРИКС, могут стать менее сплоченными, его группу пополнят иные участники, поэтому и выступает против включения в неё новых членов. Но государство лишь выразило собственное отношение к этому, не желая препятствовать потенциальным союзникам. Об это сообщили в иностранном издательстве, приведя ссылку на бразильских чиновников.

Информационное агентство указывает, что государство будет настаивать на постепенном расширении. Резкие перемены не пойдут группе на пользу.

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В публикации указано, что Бразилия готова уступить, но со временем. Блокировка и ограничения противоречат природе государства. Как утверждает один из бразильских чиновников, расширение может пойти БРИКС только во вред, превратив сплоченный и дружный блок в нечто иное.

В группу входит небольшой перечень стран, включая РФ, КНР, ЮАР и Индию. Все решения в БРИКС достигаются посредством переговоров и общего соглашения между государствами. Без одобрения Бразилии расширение блока не произойдет. Китай же настаивает на обратном уже длительное время. Россия также стремиться найти новых сторонников, особенно в рамках нынешней геополитической ситуации.