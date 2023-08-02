В ночь на среду в украинской столице была объявлена воздушная тревога, она длилась более часа.

В Киевской области и самой столице Украины сработали ПВО. Об этом рассказывается в социальных сетях, принадлежащих городской военной администрации. Подробности указал её глава Сергей Попко.

В Киеве и области начали работать ПВО. Как утверждают местные СМИ, по всей столице разносятся звуки «прилетов».

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Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. Как утверждает мэр Киева Виталий Кличко, столица Украины была атакована беспилотниками. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

ВС РФ начала наносить ответные удары по украинской промышленности и энергетическим объектам. Подобные меры стали ответной реакцией на атаку на Крымский мост.

Украинская сторона регулярно пытается бить по гражданским объектам, делая это целенаправленно, а не ввиду случайности. ВС РФ оперативно предпринимает ответные меры. С осени прошлого года в Украине практически ежедневно звучит воздушная тревога, иногда сразу по всему государству.