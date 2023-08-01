Стример DrDeComposing прославился игрой в экшены FromSoftware на Aerophone AE-10 — цифровом духовом музыкальном инструменте от компании Roland, имитирующем звуки саксофона, кларнета, флейты, скрипки, синтезатора и другие.

Геймерские рекорды – это отдельный вид искусства. Игроки стараются поставить максимально необычные достижения, не позволяя кому-то переплюнуть их.

Стример Dr DeComposing действительно смог отличиться своим прохождением проекта Elden Ring. Ему удалось пройти игру, при этом используя электронный саксофон, а не не контроллер. Но не это самое главное. Стример не получил ни единицы урона от противника.

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Процесс занял у игрока 2,5 часа. Персонаж был «набафлен» под завязку, что позволяло ему атаковать противника огромным уроном. В конце своего прохождения стример не смог удержать слез от радости того, что он сделал этого.

Это уже не первое подобное прохождение геймера. Перед этим он «одолел» Bloodborne и настоящую классику – Dark Souls. Во всех прохождениях стример «орудовал» исключительно электронным саксофоном. Пока его достижение является уникальным в своём роде. Игрокам остается восхищаться находчивостью и навыками стримера.