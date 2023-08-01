"Если такой дрон, несущий 300 кг взрывчатки на борту, попадет в корабль типа "Василий Быков" (патрульный корабль), он будет уничтожен", – подчеркнул капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Украинские морские дроны – это мощное вооружение, способное нанести значительный ущерб российским кораблям, базирующимся в Черном море. Об этом стало известно от капитана 1 ранга ВМС ВСУ Андрея Рыженко.

Он дал несколько комментариев по поводу прецедента, произошедшего сегодня ночью. 1 августа, через некоторое время после полуночи, украинские морские дроны попытались атаковать российские патрульные судна, но были уничтожены при помощи вооружения, расположенного на их бортах. С точки зрения эксперта, нельзя назвать результаты нападения однозначными, несмотря на заверения МО РФ в уничтожении катеров.

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Рыженко рассказал о потенциале морских дронов. Их «начиняют» несколькими сотнями килограмм взрывчатки, после чего запускают на удаленном управлении. Если катер столкнется с любым из российских флагманов, то нанесет ему непоправимый ущерб, либо отправит на дно.

Эксперт подчеркнул, что российские ВМФ готовы к любым неожиданностям. Войска отработали противостояние диверсиям как во время стоянок, так и при движении. В распоряжении российских ВМФ появились новые возможности, позволяющие эффективно противодействовать дронам, отражая их атаки без ущерба для суден.