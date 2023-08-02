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Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
Журналисты "Настоящее время. Беларусь" под прикрытием пообщались с одним из "вагнеровцев", базирующихся под Осиповичами, на одном из сайтов знакомств. Мужчина, воюющий в составе ЧВК с 2014 года, рассказал о планах "выполнять задачи в Польше".

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В прошлом месяце ЧВК «Вагнер» приступили к активной вербовке новых бойцов, заманивая желающих обещаниями о «походе на Польшу». С точки зрения наемников, включая тех, кто длительное время находится в рядах компании, подобную вероятность исключать нельзя.


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Журналисты издания, находясь под прикрытием, провели беседу с одним из бойцов «Вагнер» в Белоруссии. Мужчина уже длительное время пребывает в рядах компании, поэтому поделился ближайшими планами.

Он указал, что им предстоит побывать на территории Польши. Больше подробностей он не рассказал, сославшись на запрет разглашения информации.

Также он подчеркнул, что несколько операций прошло успешно, но со стороны Польши не было заявлений о столкновениях с «вагнеровцами».

Назвать информацию достоверной не представляется возможным, особенно после заявления лидера ЧВК Евгения Пригожина об приостановке набора наемников. Пункты приема перестали работать на неограниченный срок, пока «вновь не потребуется.

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#вагнер #чвк вагнер #польша #вагнер беларусь
Источник: youtu.be
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