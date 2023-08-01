«В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию», — рассказал он РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Российские военные, в ходе продвижения по нескольким направления, включая купянское и краснолиманское, нашли вооружение, принадлежащее НАТО. Были обнаружены целые схроны с винтовками и боеприпасами к ним. Вооружение передали экспертам, сейчас они детально изучают его. Подробности СМИ предоставил Андрей Марочкой – военный эксперт.

Находка была обнаружена группировкой «Запад». В ходе своего продвижения по территории, они внезапно обнаружили схроны с иностранным вооружением. Также подразделение удачно провело бои в пределах населенного пункта Куземовка. ВС РФ заняли максимально удобные позиции, откуда удобно давать отпор украинской силе.

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В результате удалось отразить нападение противника, поразить его личный штат и бронированные машины. Также есть трофей в виде единицы брони.

При дальнейшем продвижении по территории ЛНР были найдены различные схроны, где украинские силы хранили иностранное вооружение. В этих же складах обнаружены и боеприпасы. Оружие забрали в качестве трофеев, но передали его экспертам на изучение. Его исследуют, составят протоколы и описание, а после отправят на российские склады. Дальнейшая судьба вооружения будет решаться комиссией по ВВТ.

Ранее СМИ сообщали, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники.