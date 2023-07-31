Пока неизвестно, какой электроникой будут снабжены машины, направленные в украинскую армию, однако для ВСУ «лучше подходит более простой вариант с учётом временных ограничений», отметила Марина Мирон, научный сотрудник департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона.

США намерены поставить ВСУ другие танки вместо обещанных. Бронированные боевые машины Abrams поступят в распоряжение Украины в ближайшее время.

Киев получит от Вашингтона версию M1A1, для которой характерно упрощенное оборудование. В моделях отсутствует передовая электроника. Изначально в США говорили о передаче M1A2. Эта модель более совершенна, но она точно не поступит в распоряжение ВСУ в 2023 году.

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Решение связано со стремлением быстрее обучить экипажи и отправить танки на фронт. Ожидается, США начнут отправлять технику в начале осени. Перед этим Вашингтон собирается отправить часть техники в Германию, чтобы в этой стране специалисты провели модернизацию. Это свидетельствует о том, что техника находится не в самом лучшем состоянии.

Напомним, президент США Джо Байден сообщил о планах передать Киеву более 30 танков зимой этого года. Это был очередной жест поддержки в сторону ВСУ в конфликте. Специальная операция стартовала в конце февраля прошлого года и продолжается до сих пор.