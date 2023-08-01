Европейским экономикам грозит глубокая рецессия, которая может быть хуже, чем в 2008 году. Об этом свидетельствуют показатели уровня кредитования, предрекло издание UnHerd.

Европа сейчас находится в подвешенном состоянии. Стабильность, особенно в экономической сфере, не является тем, чем могут похвастаться иностранные государства. С точки зрения издания UnHerd, дела у Европы с каждым днем всё хуже. Экономика зарубежных государств находится в опасности, не исключается вероятность глубокой рецессии, ещё хуже той, что была в 2008 году.

Разница между прошлой и нынешней ситуацией кардинальная. Кризис 2008 года был постепенным. Экономика медленно «проседала», поэтому у руководства стран было время на подготовку. Нынешний кризис наступит стремительно. Также есть беспокоящий момент. В коммерческом секторе практически отсутствует заинтересованность в кредитах. Показатель побил исторический рекорд по минимуму. Экономика европейский стран уже в одном шаге от падения.

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Издание подчеркнуло, что за рубежом по-прежнему отсутствует высокий уровень безработицы. Это является удивительным, особенно при нынешних экономических показателях.

С точки зрения Андрея Костина, главы ВТБ, Вашингтон сам довел ситуацию до критических рубежей. Америка, вводя одну санкцию за другой, разрушила мировые торговые и логистические цепочки. Большинство иностранных компаний оказалось на грани банкротства.