По данным СМИ, ВСУ пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков».

Первый день августа ВСУ решили начать с атаки на корабли Черноморского флота. Сведения об этом содержатся в сообщении МО РФ. Попытка нападения произошла в ночь на 1 августа. Для атаки украинские силы использовали беспилотные катера.

Согласно информации ведомства, ВСУ пытались совершить нападение на судна «Сергей Котов» и «Василий Быков». Корабли предназначены для патруля. Атака была успешно отражена, катера ВСУ уничтожили при помощи штатного вооружения, находящегося на суднах.

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В МО РФ подчеркнули, что корабли не получили повреждений. Сейчас они продолжают заниматься поставленными задачами.

Российские судна уже не первый раз попадают «под прицел» украинской стороны. 27 июля поступило сообщение о том, что ФСБ предотвратила теракт, организованный СБУ. Целью стал корабль, имеющий на борту высокоточное оружие. Силовиками был задержан российский военнослужащий, которого завербовала украинская сторона. Боец хотел совершить диверсию на одном из суден ВМФ РФ.

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