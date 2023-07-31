"Я очень хотел бы с ним встретиться… Если мы не встречаемся с президентом это говорит, что что-то не в порядке с нашими народами", ‒ сказал Зеленский.

Зеленский озвучил намерение провести диалог с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Глава украинского народа рассказал о планах в беседе с корреспондентом O Globo.

Политик не понимает, почему главы государств не встретились. Учитывая сложившуюся обстановку, Владимир Зеленский сообщил о возможности оставить все срочные дела и прилететь в Бразилию.

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«Если мы не встречаемся с президентом, это говорит, что-то не в порядке с нашими народами», ─ подчеркивает Владимир Александрович. Ранее он приглашал политика, но тот не посетил Украину. Чтобы не откладывать встречу на неопределенный период времени, Зеленский предлагает провести диалог на бразильской земле.

Напомним, Лула да Силва стал автором фразы, что мир устал от конфликта на Украине, говорил о необходимости мирного урегулирования. Его слова цитируют в разных странах. Также президент Бразилии раскритиковал позицию президента Чили Габриэля Борича за то, что тот выступал против Москвы.