В Великобритании были уничтожены несколько десятков танков Challenger 2, которые Лондон мог бы передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) в виде военной помощи. Об этом сообщает британская газета Times.

В Великобритании ликвидировали десятки танков Challenger 2, отказавшись отправлять их в качестве военной помощи Украине. Подробности предоставлены местным изданием.

Согласно материалам издания, утилизация бронированных машин осуществлялась из-за их непригодности к ремонту. В МО Великобритании постановили, что танки нельзя использовать в дальнейшем, поэтому приняли решение об их уничтожении. По итогу «в утиль» отправили свыше четырех десятков единиц техники.

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В издании подчеркнули, что уничтожение бронированных машин обошлось руководству государства «в копеечку». Процедура утилизации крайне дорогостоящая.

Ранее в СМИ поступило сообщение о том, что королевство выделило Украине тысячу снарядов для собственных танков, уже находящихся в распоряжении Киева. Также Великобритания проспонсирует союзника, выделяя средства на ремонт сломанной техники.

Дополнительно ВСУ будут переданы различные транспортные средства. Великобритания отправит не только машины боевого типа, но и разведывательные единицы.

Но все равно остается странным момент с утилизацией танков. Их можно было отправить Украине в качестве комплектующих для ремонта. Но королевство отказалось от данной перспективы, приняв решение об уничтожении техники.