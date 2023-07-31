Британское правительство, несмотря на заявления западных стран о прекращении российской деятельности, не запрещает местным производителям экспортировать в Россию оборудование, важное для добычи российского ископаемого топлива. Об этом пишет газета Times со ссылкой на полученные торговые данные.

Британское руководство отказывается прекращать сотрудничество с РФ несмотря на то, что зарубежные государства агитируют за остановку любого вида торговли с Россией. Королевство продолжает поставки оборудования, необходимого, чтобы добывать полезные ресурсы. Об этом рассказали в зарубежном издании, сославшись на торговую информацию.

В газете рассмотрели пример строительной компании Hill & Smith. В 2022 году она указала, что у неё отсутствуют любые торговые операции с РФ, но согласно экспортным данным, фирма связана с индийской дочерней организацией, поставляющей России трубные опоры. Они предназначены для монтажа на газопроводах.

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Представители компании открыто заявляют, что не вступают в прямой контакт с российскими покупателями, но отказываются комментировать взаимоотношения с индийской фирмой.

В материалах издания приводится, что таким образом поступает большинство компаний. Они не сотрудничают с Россией напрямую, но осуществляют экспорт важнейшей продукции, предназначенной для добывающей сферы.

Запад не в восторге от этой перспективы, но бессилен в данном случае. Из-за введенных ЕС санкций были нарушены многие логистические цепочки. Компании, сотрудничающие с Россией, оказались в безутешном положении, поэтому им пришлось искать альтернативы, позволяющие обойти ограничения.

Ранее в Амстердаме прошел марш против поставок оружия Украине.



