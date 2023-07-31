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Британское руководство отказывается прекращать сотрудничество с РФ несмотря на то, что зарубежные государства агитируют за остановку любого вида торговли с Россией. Королевство продолжает поставки оборудования, необходимого, чтобы добывать полезные ресурсы. Об этом рассказали в зарубежном издании, сославшись на торговую информацию.
В газете рассмотрели пример строительной компании Hill & Smith. В 2022 году она указала, что у неё отсутствуют любые торговые операции с РФ, но согласно экспортным данным, фирма связана с индийской дочерней организацией, поставляющей России трубные опоры. Они предназначены для монтажа на газопроводах.
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Представители компании открыто заявляют, что не вступают в прямой контакт с российскими покупателями, но отказываются комментировать взаимоотношения с индийской фирмой.
В материалах издания приводится, что таким образом поступает большинство компаний. Они не сотрудничают с Россией напрямую, но осуществляют экспорт важнейшей продукции, предназначенной для добывающей сферы.
Запад не в восторге от этой перспективы, но бессилен в данном случае. Из-за введенных ЕС санкций были нарушены многие логистические цепочки. Компании, сотрудничающие с Россией, оказались в безутешном положении, поэтому им пришлось искать альтернативы, позволяющие обойти ограничения.
Ранее в Амстердаме прошел марш против поставок оружия Украине.