отни человек приняли участие в очередном марше в Амстердаме за мир и против поставок оружия Украине. Участники акции прошли по городу с белыми флагами, а также провели пресс-конференцию, на которой резко осудили действия голландских властей, продолжающих направлять различную военную технику и снаряжение киевским властям.

В Амстердаме состоялся очередной марш, посвященный тематике мира. Люди, вышедшие на него, протестуют против отправки Украине вооружения. Участники акции промаршировали с поднятыми белыми флагами, а после пообщались с журналистами. Люди не были сдержаны в выражениях, откровенно критикуя политику и руководство местных властей. Участники акции настаивают, чтобы голландский лидер перестал поставлять оружие ВСУ.

Один из спикеров, Аб Гителинк, подметил, что у людей должно иметься право выбора. Он подчеркнул, что граждане, проживающие на юге и востоке Украины, приняли собственное решение, присоединившись к России. Для этого они провели мирные референдумы, а не шли войной на Киев. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда государство раскалывается, тем самым повторяя свою собственную историю. Только так удастся сформировать новый порядок.

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Гителинк осуждает действия голландского правительства, не прекращающего поставки вооружения Украины. Даже местный парламент полностью одобряет действия руководства. Но вот результаты общественного опроса совершенно противоположны. Люди желают поскорее завершить данный конфликт, протестуя против спонсирования оружием.

Спикер подчеркнул, что некоторые граждане могут оставаться на стороне Украины. При этом они не желают решать нынешний конфликт путем насилия.

Большая часть участников марша была с белыми флагами, но встречали и люди, несшие флаги РФ или СССР. С одной из участниц акции побеседовали СМИ.

Она подчеркнула, что мировые лидеры обещали предотвратить возможную «катастрофу» вновь. Но холодная война не завершилась, напротив, страны стали ещё агрессивнее в отношении друг друга. Теперь от этого страдают мирные жители, разрушаются города. Если не остановиться сейчас, потом уже будет слишком поздно.