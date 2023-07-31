«Исходя из анализа переговоров украинских боевиков на линии боевого соприкосновения, у них возникли трудности с использованием сети интернет через спутники Starlink», — уточнил Марочко.

РЭБ – это многофункциональные средства, которые могут использоваться не только против дронов. Военный специалист, а также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российская армия начала пользоваться РЭБ для создания помех при доступе к интернету Starlink.

Эксперт поделился подробностями перехваченных переговоров украинских военных. Они были обеспокоены тем, что не смогли пользоваться интернетом через спутники Илона Маска.

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Марочко уточняет, что большинство людей прокладывают параллели между сбоями и применением российских РЭБ. Средства препятствуют доступу в интернет, тем самым оставляя противника «без глаз».

Спутники являются разработкой компании SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.

До этого в СМИ появилась новость, что ВСУ из-за бюрократии не используют в боевых действиях некоторые дроны.