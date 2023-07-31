Отмечается, что в случае потери военной техники на сумму более чем 6 тысяч фунтов (порядка 7,7 тысячи долларов) украинское минобороны начинает проводить внутреннюю проверку.

ВСУ не могут свободно пользоваться дронами на фронте, так как присутствует ряд бюрократических нюансов в результате их повреждения или уничтожения. Об этом стало известно СМИ, которые сослались на источник.

С изданием, выпустившим материал, побеседовал бизнесмен Игорь Криничко. Он рассказал, что при потере беспилотника проводится целый комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств. Требуется узнать, по какой причине это произошло, присутствует ли вина оператора и т.д.

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Это одна из причин, почему военные отказываются ставить дроны на баланс бригады во время покупки. Они не желают связываться с бюрократией, пытаясь доказать, что беспилотники потеряны по «естественными причинам».

Перед этим в МО РФ рассказали, что российским военнослужащим удалось поразить украинский центр переучивания и пункт, где хранились, обслуживались и чинились БПЛА ВСУ. В сообщении ведомства указано, что удар пришелся по объектам, находящимся неподалеку от Могилевки, Днепропетровская область.