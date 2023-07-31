Издание Times поясняет, что внесение «Вагнера» в британский черный список сделало бы уголовным преступление участие в ЧВК, посещение ее собраний, призыв к поддержке, ношение символики, а также повлекло бы финансовые санкции.

Лондон не стал спешить с признанием ЧВК «Вагнер» террористами, так как королевство установило, что организация спонсировалась российским руководством. Согласно материалам, предоставленным иностранным изданием, президент РФ Владимир Путин открыто рассказал об обеспечении военной компании.

Великобритания же намеревалась включить ЧВК «Вагнер» в перечень террористов, но изменила своё решение, как только узнала, что организация поддерживается российским руководством. В королевстве рассказали, что присвоение данного статуса повлияет и на саму РФ. Будет введен запрет на активность «агентства российского правительства». При подобном сценарии непременно возникли бы различные сложности в дипломатических и юридических сферах.

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Если же «вагнеровцев» признают террористами, любое взаимодействие с ними будет расцениваться в качестве преступления. Нельзя проводить собрания с наемниками, спонсировать их, носить символику и т.д. В противном случае взаимодействие обернется финансовыми санкциями.

Но среди руководства королевства есть и несогласные с такой позицией. К примеру, глава МВД Суэлла Браверман и министр безопасности Том Тугендхадт желают внести ЧВК в свой «черный список». Большинство политиков настаивает на том, чтобы санкции и ограничения были введены как можно быстрее против «вагнеровцев». Так они пытаются лишить ЧВК поддержки, вместе с этим уменьшая вероятную угрозу от неё.

Ранее военно-политический обозреватель рассказал, какой угрозы можно ждать от "Вагнеров" в Беларуси.