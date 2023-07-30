Комедия Греты Гервиг заработала 93 млн долларов в США за три дня. На домашнем рынке сборы фильм составляют 352 млн долларов.

Уже сейчас есть предпосылки к выявлению годовых фаворитов кинорелизов. В тройку кассовых картин успели войти два произведения, совсем недавно вышедшие на экраны – это «Барби» и «Оппенгеймер».

Согласно оценкам последних выходных, обе картины занимают лидирующие позиции в мировом прокате. Крупный диснеевский релиз «Особняк с привидениями» попытался составить конкуренцию, но остался далеко позади. Удивительно, но биографическая драма Кристофера Нолана и комедия Греты Гервиг смогли удержать первенство.

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Аналитики утверждают, что у аудитории установился стабильный интерес к обеим картинам. Зрители продолжают поддерживать фильмы в кинотеатрах, обеспечивая большие сборы. На вторую неделю показов доход упал всего на 40%. Картины смогли продемонстрировать сборы, которые считались бы отменными даже в день выхода.

Достаточно всего двух релизов и заработок кинотеатров в июле смог дойти до показателей перед пандемией, слегка превзойдя их. Чтобы понять разницу, стоит уточнить, что местный бокс-офис по-прежнему составляет на 20% меньше среднего.

А теперь немного конкретики о произведениях. «Барби» удалось собрать с момента выхода свыше $750 млн. Фильм обошел «Форсаж 10», войдя в тройку лидеров кассовых сборов этого года.

Другой фильм, «Оппенгеймер», снятый Кристофером Ноланом, показал менее выдающиеся результаты, но и картина предназначена не для столь широкой аудитории. Кассовые сборы составили $400 млн.