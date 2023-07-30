Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
«Барби» заработала 750 млн долларов в мировом прокате за 9 дней, «Оппенгеймер» – 400 млн
Комедия Греты Гервиг заработала 93 млн долларов в США за три дня. На домашнем рынке сборы фильм составляют 352 млн долларов.

реклама

Уже сейчас есть предпосылки к выявлению годовых фаворитов кинорелизов. В тройку кассовых картин успели войти два произведения, совсем недавно вышедшие на экраны – это «Барби» и «Оппенгеймер».

Согласно оценкам последних выходных, обе картины занимают лидирующие позиции в мировом прокате. Крупный диснеевский релиз «Особняк с привидениями» попытался составить конкуренцию, но остался далеко позади. Удивительно, но биографическая драма Кристофера Нолана и комедия Греты Гервиг смогли удержать первенство.

реклама

Аналитики утверждают, что у аудитории установился стабильный интерес к обеим картинам. Зрители продолжают поддерживать фильмы в кинотеатрах, обеспечивая большие сборы. На вторую неделю показов доход упал всего на 40%. Картины смогли продемонстрировать сборы, которые считались бы отменными даже в день выхода.

Достаточно всего двух релизов и заработок кинотеатров в июле смог дойти до показателей перед пандемией, слегка превзойдя их. Чтобы понять разницу, стоит уточнить, что местный бокс-офис по-прежнему составляет на 20% меньше среднего.

А теперь немного конкретики о произведениях. «Барби» удалось собрать с момента выхода свыше $750 млн. Фильм обошел «Форсаж 10», войдя в тройку лидеров кассовых сборов этого года.

Другой фильм, «Оппенгеймер», снятый Кристофером Ноланом, показал менее выдающиеся результаты, но и картина предназначена не для столь широкой аудитории. Кассовые сборы составили $400 млн. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#фильмы #опенгеймер #барб
Источник: dtf.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Закончились съемки кинокартины про богатыря Финиста
Джонни Депп возвращается в большое кино в роли короля Людовика
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
15
В Беларусь снова прилетел самолет Пригожина
8
В сети появились видео танкового боя на Запорожском направлении
6
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
5
Экипаж российского танка уничтожил колонну из 2 танков и 5 МБП ВСУ при поддержке артиллерии (видео)
8
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
+
Учёные обнаружили уязвимость в передовых ИИ-моделях
+
Нигерия может купить российский истребитель 5-го поколения Checkmate
12
МАГАТЭ зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС, заявляет глава Госатомрегулирования Украины
2
По новому закону разработчики незарегистрированного открытого ПО могут быть привлечены по УК РФ
21
FT: ВСУ в качестве боеприпасов для своих РСЗО используют захваченные у КНДР снаряды
+
«Ланцеты» на Запорожском направлении поразили более 100 единиц техники ВСУ
1
Дан старт отправке первой линии завода Арктик СПГ 2
+
13-я колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь
+
AMD Radeon RX 7900 GRE появились в Европе в составе готовых ПК
1
Список трофеев ВС РФ пополнился еще одним танком AMX-10RCR
1
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское
+
В Беларуси рядом с лагерем «вагнеровцев» построили ангар для хранения «Искандеров»
+
В тесте 90 термопаст ожидаемо победила Prolimatech PK-3 Nano Aluminum — лидер остался прежним
18
В студии Grinding Gear Games рассказали, чем Path of Exile 2 отличается от Diablo IV
1

Популярные статьи

"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО
14
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
2
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
15
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
31
Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"
3
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
21
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
12
Поворот Эрдогана на Запад не спасет экономику Турции — The Cradle
1
Скотт Риттер: Украинское контрнаступление повторяет одни и те же ошибки
5
Как правильно наносить термопасту на процессор
4

Сейчас обсуждают

oyadl
00:06
ты продажная тварь, а не блогер
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
Евгений Хрипков
00:04
Блинкен кретин конечно ещё тот. А вообще надо проверить на Нью Йорке например опасно ли ЯО или нет
Госсекретарь США Энтони Блинкен: Изменение климата так же опасно, как возможность ядерной войны
troglodit
23:55
правительство США опаснее ядерной войны и изменений климата вместе взятых
Госсекретарь США Энтони Блинкен: Изменение климата так же опасно, как возможность ядерной войны
Игорь Сакальский
23:54
Молодец, откуда тогда 5700? И всмысле 5700 больше потребляет энергии?Ты вообще смотрел спецификации? Вообще все напутал, кто просмотрел как этот бред просочился на страницу?
GTX 1080 Ti или RX VEGA 64 - рассуждаю и теоретизирую о героях вчерашних дней
Ян Аушев
23:52
Чушь полная.
GeForce GTX 970 за 4500 рублей проверили в современных играх — все ААА-хиты летают с высоким FPS
Kənan Rəcəbli
23:52
Есть Samsung 960 Evo 250GB NVMe, был куплен в апреле 2018. Активно используется каждый день, система на нём. До недавнего времени всегда стояли 2 системы (дуал-бут), было скачано много торрента на нег...
SSD или HDD: что лучше использовать для бэкапов и архивов
Евгения Маевская
23:48
ПТУР за 1000$ "Привет, куда едешь?"
Чем может удивить финальная модификация Abrams M1A2 SEP v.4 – танк превратят в компьютер на колёсах
kitava
23:48
Спасают голливуд.
«Барби» заработала 750 млн долларов в мировом прокате за 9 дней, «Оппенгеймер» – 400 млн
Игорь Гурьянов
23:31
Суиь то в том надо покупать как говорится когда поезд на станции стоит на не когда машешь уходящему поезду в след... если бы все так покупали как ты рассуждаешь майнинг загнулся бы еще в 2015 году. А ...
В сети появилось видео с первым привезённым в Россию устройством KS2
Дядя Z
23:16
негров просто не снимали в опенгейме,там же квоты на ниггеров в пиндосовских фильмах и их потому впихивали,любых в фильм
«Барби» заработала 750 млн долларов в мировом прокате за 9 дней, «Оппенгеймер» – 400 млн
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем