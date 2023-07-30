"Нужно проработать возможность точечного смс-информирования жителей о фиксируемых угрозах. Необходимо разработать рекомендации, чтобы люди следовали советам компетентных экспертов.", — написал Даванков в посте.

Спикер Государственной думы Владислав Даванков, в собственных социальных сетях, рассказал о необходимости проработки отправки СМС на номера граждан, чтобы информировать их об атаках дронов. К такому решению он пришел после очередного запуска БПЛА украинской стороной.

Депутат утверждает, что с гражданами не проводились соответствующие работы на тему поведения во время атаки беспилотников. Чтобы гарантировать общественную безопасность, требуется разработать соответствующие меры. К примеру, отслеживать траекторию полета БПЛА, а после уведомлять людей о предполагаемом или точном месте крушения дрона.

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Даванков отметил наличие всех необходимых технологических решений. Он порекомендовал направить часть камер, находящихся в Москве, в небо, чтобы они мониторили воздушное пространство. Это же необходимо сделать и с камерами на МКАД.

Депутат подчеркивает, что необходимо быть максимально открытыми с гражданами. Нельзя удерживать их в неведении, заставляя дожидаться очередного «прилета» украинских БПЛА. Уже сейчас следует задуматься о разработке дополнительных мер по обеспечению безопасности. Властям нужно активизировать все доступные ресурсы, чтобы действовать на опережение.