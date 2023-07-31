"Должны быть приняты все законы, которые необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом. Если кто-то не готов в Верховной раде Украины работать позитивно, он или она должны понимать, какой это будет негатив для них в их общинах.", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь переходит границы дозволенного, доходя до открытых угроз в адрес собственных граждан. Президент призвал поскорее принять законы, необходимые, чтобы открыть переговоры с ЕС о вступлении Украины в НАТО. При этом он прямо угрожает депутатам ВР негативными последствиями, если они откажутся поддерживать его начинания. Его обращение к ним опубликовано в личных социальных сетях.

Украинский руководитель подчеркнул, что депутаты должны ощущать соответствующее отношение. Политики либо поддерживают государство, или же они не смогут жить в пределах страны. В публикации не было уточнено, какие именно «последствия» ожидают депутатов. Речь идёт исключительно про лиц, готовых отказаться в поддержании инициативы Зеленского.

реклама

Ещё в первых днях июля Зеленский рассказал, что у него имеется план, позволяющий начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до завершения нынешнего года. В ходе беседы, состоявшейся с главой Евросовета Шарлем Мишелем, была достигнута определенная договоренность.

Также украинский лидер обратился к блоку с просьбой о внесении конкретики в отношении условий. Он хочет знать, что именно требуется сделать Украине, чтобы инициировать начало переговоров.

Зеленский готов пойти на любые меры в своём стремлении вступить в ЕС. Он форсирует события всеми доступными способами. Одна из возможных причин такого поведения – проигрыш Украины в контрнаступлении.