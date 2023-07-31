В материалах СМИ отмечается, что республика в течение десятилетий укрепляла свою экономику от антикитайских санкций, совершенствовала Вооруженные силы и заботилась о продовольственной безопасности. Причиной потенциальной войны может стать желание Пекина любыми способами вернуть под свой контроль Тайвань.

В Британии считают, что КНР готовится к войне. Китай начал активно закупать различные ресурсы, включая провизию, сырьё и топливо, расходники и др. В материалах местного издательства указано, что это может сигнализировать о подготовке государства к военным действиям.

В публикации журнала указывается, что Китай занимался укреплением собственной экономики на протяжении десятилетия, защищая себя от санкций, регулярно вводимых иностранными государствами. Также в КНР особенно уделялось внимание совершенствованию и модернизации ВС, выстраивалась продовольственная цепочка.

реклама

Но Пекин действительно может быть настроен воинственно. Уже не первый год государство «сигнализирует» о том, что желает вернуть под собственное руководство Тайвань.

В статье приведено, что ранее предупреждение реализуется при условии, если вся информация, полученная от наблюдений, будет объединена.

До этого другое иностранное издательство написало материал на тему нынешнего Китая. В публикации указывают, что государство стало значительно сильнее по всем отраслям, особенно в плане промышленности. Современный Китай имеет возможности для противостояния агрессивной внешней политики США.