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В Британии считают, что КНР готовится к войне. Китай начал активно закупать различные ресурсы, включая провизию, сырьё и топливо, расходники и др. В материалах местного издательства указано, что это может сигнализировать о подготовке государства к военным действиям.
В публикации журнала указывается, что Китай занимался укреплением собственной экономики на протяжении десятилетия, защищая себя от санкций, регулярно вводимых иностранными государствами. Также в КНР особенно уделялось внимание совершенствованию и модернизации ВС, выстраивалась продовольственная цепочка.
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Но Пекин действительно может быть настроен воинственно. Уже не первый год государство «сигнализирует» о том, что желает вернуть под собственное руководство Тайвань.
В статье приведено, что ранее предупреждение реализуется при условии, если вся информация, полученная от наблюдений, будет объединена.
До этого другое иностранное издательство написало материал на тему нынешнего Китая. В публикации указывают, что государство стало значительно сильнее по всем отраслям, особенно в плане промышленности. Современный Китай имеет возможности для противостояния агрессивной внешней политики США.