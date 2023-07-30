Российские военные нанесли поражение ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское, после чего украинские силы отступили в направлении Стельмаховки.

Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на одном из направлений. Подробности стали известны СМИ от полковника Сергея Зыбинского, возглавляющего пресс-службу группировки «Запад».

Он рассказал, что украинская сторона предприняла попытку изменить дислокацию на купянском направлении. Артиллерия ВС РФ отработала по войскам противника, после чего ВСУ были вынуждены покинуть позиции, отойдя назад. Украинские бойцы отошли в сторону Стельмаховки.

реклама

Согласно отчетам Зыбинского, ВСУ понесли определенные потери. Российскими артиллеристами было уничтожено порядка целого отделения бойцов, а также одна единица брони.

Также по ВСУ нанесли удары вертолеты ВС РФ. Авиаудары позволили поразить часть живой силы, а также сковать продвижение противника.

Перед этим в СМИ поступило сообщение о ситуации на Запорожском направлении. Российские войска смогли успешно контратаковать украинские силы, отбив у них один населенный пункт. Сейчас там ведутся бои за обладание окраинами села Старомайорское.

Украинские силы были выбиты с территории, но продолжают находиться вблизи населенного пункта, расположившись в посадках. Там их сдерживают обстрелы российской артиллерии.