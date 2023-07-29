При попытках наступления и ведения общевойскового боя армия Украины оказывается в хаосе. Такое мнение в материале для издания Economist высказал военный эксперт Франк-Штефан Гэди.

ВСУ буквально рушатся в моменты, когда проводят крупные сражения в нынешнем конфликте. Такого мнения придерживается военный эксперт Франк-Штефан Гэди в публикации для британского издания.

Специалист подчеркнул, что нынешний уровень подготовки ВСУ не позволяет проводить крупные операции. Навыков хватает лишь на штурм малыми группами. Если же начинают действовать роты или батальоны, украинские бойцы перестают работать слаженно, проявляется дезорганизованность.

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С точки зрения эксперта, данный «беспорядок» в рядах ВСУ объясняется несколькими факторами. Во-первых, это мобилизация, которая собрала всех гражданских. У них попросту отсутствуют необходимые навыки и умения. Отработка работы в команде, штурм укрепленных позиций – всё это оттачивается годами. Во-вторых, ВСУ потеряли множество опытных кадров в первые недели контрнаступления.

Перед этим один из журналистов выразил мнение, что Киев, проводя контратаку, хочет отбить Крым. Его захват имеет огромное символическое значение.