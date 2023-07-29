"Украине теперь остается выбирать яд по своему усмотрению — согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была; либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации", — написал он.

Провальное контрнаступление поставило украинского лидера Владимира Зеленского в непростое положение. Ему предстоит выбирать из двух плохих вариантов. Такого мнения придерживается бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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Он подчеркнул, что у Украины не осталось «хороших» сценариев. Первый – это идти на переговоры, принимая мир на условиях, выдвинутых Россией. Итогом станет закрытая дорога в НАТО. Второй вариант – это продолжение борьбы «до последнего украинца», о чем уже неоднократно заявлял Зеленский. Но и здесь перспективы не менее печальные. В результате Украина потеряет ещё больше войск и техники, лишится территории, а нация перестанет существовать.

Риттер указывает на трагичность нынешней ситуации. Зеленский решил расплатиться за вступление в «иностранный клуб» жизнями собственных граждан. Принеся такую «жертву», он не смог достигнуть никакого успеха, так как Россия оказала сильное сопротивление. Вместе с тем шансы на вступление в НАТО значительно сократились.