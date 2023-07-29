"США были неправы в отношении России, они не понимали, с чем имеют дело, думали, что Россия — это всё ещё отсталое хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах", — сказал он.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США неверно оценили состояние России, вступив с ней в конфликт.

С точки зрения военного, Америка не представляла, с чем ей предстоит столкнуться. Вашингтон, не проведший соответствующего расследования, оценивал Россию по старым критериям, думая, что государство находится в хаосе, как это было в 90-х гг.

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Но это и стало фатальной ошибкой. США проигнорировали всё, чего смог добиться нынешний президент России Владимир Путин за прошедшие два десятилетия.

Вашингтон не отдавал отчета в том, что в РФ сохранили крупную базу, предназначенную для изготовления военной техники. Российское общество всецело на стороне руководства, поэтому правительство имеет сильную поддержку.

Полковник подчеркнул, что США не намерены признавать собственную ошибку. Если так продолжится и дальше, потери возрастут, а Америка застрянет на одном месте.

Перед этим Макгрегор рассказал, что ВСУ буквально не выдерживают давления российской армии. Украинские солдаты лишены боевого духа, их моральное состояние далеко от идеального. Ещё немного и ВСУ полностью развалятся. На настрой бойцов давит отсутствие успехов на фронте и огромное количество раненных в больницах.

Ранее в СМИ появились сообщения, что украинское контрнаступление перешло в следующую фазу.