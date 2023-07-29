«Иногда специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполняя опасную для жизни работу вручную», — рассказал военный, его слова передает T-online.

Российские мины стали фактором, приводящим к большим потерям в рядах украинских войск. Применяемое ВС РФ вооружение нарушает принципы военного дела, выстроенные НАТО. Об этом рассказал генерал Кристиан Фрейдинг, являющийся главой центра по украинским вопросам при МО ФРГ.

Специалист подчеркнул, что нынешний фронт требует наличия саперов в команде. Нередко военным требуется буквально ползать по земле, постепенно обезвреживая ловушки. Эта опасная работа может быть выполнена исключительно вручную.

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Фрейдинг подчеркнул, что профессия сапера и без того является тяжелой, сопровождающейся кучей рисков. Но нынешние условия значительно увеличивают опасность для бойцов. В самом начале контрнаступления многие саперы попали под обстрел и погибли, либо получили серьезные ранения.

Как утверждают в Госдепартаменте США, на Украине заминировали площадь, равняющуюся половине территории нынешней ФРГ. Разминирование займет уйму времени и затруднит продвижение ВСУ.

Ранее Западные СМИ сообщали, что Российские дроны «Ланцет» стали главной угрозой для контрнаступления ВСУ.