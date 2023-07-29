Во время контрнаступления на востоке Украины, российские дроны "Ланцет" проявили свою опасность, обнаруживая уязвимость украинских вооруженных сил.

Sveriges Television (SVT) в одном из своих репортажей указали на главную, по мнению их военного обозревателя Эрика Нурдберга, проблему и угрозу ВСУ, с которой украинские войска столкнулись при контрнаступлении. Обозреватель указывает на то, что эта проблема связана с русскими БПЛА «Ланцет», которые практически не могут сбивать стоящие на вооружении войск ПВО Украины средства.

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Он считает, что основная проблема для контрнаступления ВСУ в том, что украинское командование во-первых недооценило возможности России по производству и поставке на фронт БПЛА такого типа, а во-вторых — в том, что за несколько месяцев их активного применения ВСУ так и не нашли средств активного противодействия их применению.

Почему БПЛА «Ланцет» различных типов стал для украинского контрнаступления одной из основных угроз?

Обозреватель в своём репортаже говорит о том, что проблема для украинских ВС в том, что тактико-технические характеристики беспилотников этого типа позволяют им наносить удары по РЛС и технике вглуби территории, контролируемой ВСУ. Выбивание каждой из единиц техники приносит значительные экономические потери украинской армии, поскольку помощь западных стран не бесконечна. А ещё проблема в том, что у ВСУ фактически отсутствуют средства противовоздушной обороны, которые позволяют эффективно бороться с «Ланцетами».

Немного сухой арифметики войны: 1 БПЛА этого типа в производстве с учётом всех логистических и материальных затрат стоит около 3 млн. рублей. Допустим, что курс доллара составляет 100 рублей к 1 доллару. Тогда выходит, что «Ланцет» с учётом различных допущений стоит 30-35 тысяч долларов. Пересчитаем «курс размена» беспилотника на подтверждённые средствами объективного контроля цели, выведенные из строя или уничтоженные:

в районе Часов Яра расчёт операторов БПЛА «Ланцет» 11 десантно-штурмовой бригады ВС РФ уничтожил польскую самоходную артиллерийскую установку «Краб». Цена такой установки — около 13 млн. долларов. В итоге соотношение затрат — 1 к 432;

около Артёмовска бойцы российского ВДВ уничтожили танк Т-72 аналогичным беспилотником. Цена танка в минимальной комплектации, указанная в интернет-источниках, составляет порядка 50 млн. рублей. Соотношение финансовых затрат — 1 к 7;

в боях вблизи Кременной «Ланцет» уничтожил автомобиль повышенной проходимости Iveco ACL 90, который был передан украинской армии Бундесвером. Цена автомобиля, безусловно, неизвестна, поскольку неясна его комплектация, но она явно меньше 30 тыс. долларов;

26 июля 2 «Ланцета», управляемых операторами из состава армейского спецназа МО РФ, уничтожили Leopard 2A6. Цена расходов — 50 тыс. долларов. Цена танка — 6,79 млн. долларов. Расходы — 1 к 113.

В итоге, видим, что любая единица военной техники, которая уничтожается «Ланцетом» (на расстоянии до 70 км) стоит значительно дороже, чем сам беспилотник. Естественно, что в таком случае расходы ВСУ слишком сильно бьют по карману европейских и американских налогоплательщиков, вечно это продолжаться, конечно, не может. А если поднять тему FPV дронов, которые стоят значительно дешевле «Ланцета», то соотношение затрат становится совсем уж диким.

В общем, можно сказать, что ситуация на данный момент на фронте в целом держится в определённом паритете и благодаря тому, что «Ланцетов» пока производится достаточно мало. Посмотрим, что будет дальше...