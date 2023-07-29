"Впервые "Изделие-305" было замечено на Украине в июне прошлого года, когда одна из ракет, выпущенная с вертолета Ми-28, поразила здание с бойцами ВСУ. Последующие удары также наносились по зданиям, определенным как особо ценные цели", - сообщает Forbes.

ВСУ обозначили новое оружие в распоряжении российской армии, представляющее угрозу для украинских бойцов. Им являются ракеты «Изделие 305», которые могут применяться даже с вертолетом Ка-52М. ВСУ указывают на то, что данные снаряды крайне опасны для них. Подробности изложены в материале издательства.

В публикации подчеркнули, что ракета может поражать цели, находящиеся на большой дистанции. Автор материала указал, что в одном из последних отчетов МО Великобритании рассказывают про модификации вертолета Ка-52. Он стал совместим с данной ракетой. Её радиус действия составляет порядка 15 км.

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С точки зрения автора материала, ракета существенно усиливает боевой потенциал российской армии. Снаряд наводится как лазером, так и тепловизором, также есть и навигация спутником.

Первая концепция противотанковых ударных вертолетов была создана в НАТО. Боевая техника имела повышенную мобильность, а также могла бить по противнику с большого расстояния. В современности данная концепция превосходно показывает себя на Украине.

ЛМУР «Изделие 305Э» неоднократно использовалась ВВС РФ в зоне СВО, Боеприпас относится к категории «легких», может поражать различные цели, имеет управление. Его интегрировали в систему вооружения нескольких вертолетов, включая Ка-52М и Ми-28НМ.

ЛМУР относят к важнейшим ударным средствам переднего края. С помощью боеприпаса можно поражать украинскую технику на большой дистанции.

Ранее издание The New York Times сообщило, что украинское контрнаступление перешло в следующую фазу.