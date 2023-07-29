«В будущем ИИ будет в каждом слуховом аппарате, включая мой. ИИ будет окружать как одного клиента, так и полноценную платформу для розничной торговли, производства или промышленного использования», — отметил глава Intel Пэт Гелсингер на звонке с инвесторами.

После того как компания отказалась от выпуска мини-ПК руководство Intel вновь удивило общество, сообщив, что она собирается добавить ИИ в каждую свою разработку. В том числе речь идет о новых процессорах.

Заявление прозвучало амбициозно. Таким образом, представители американской технологической компании демонстрируют всему миру, что Intel переходит на качественно новый уровень развития. Глава компании Пэт Гелсингер в беседе с инвесторами заявил о том, что ИИ будет во всех слуховых аппаратах, в том числе и его личном. В скором времени искусственный интеллект будет окружать не только одного клиента, но и платформы для торговли в розницу, производства и промышленного использования.

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Первыми ласточками в разработках с ИИ станут процессоры Meteor Lake. Они должны выйти в 2023 году. Чипы получат блок для работы с ИИ. Кстати, опыт работы в инновационном направлении есть. Подобный функционал компания реализовывала в некоторых процессорах.

Эксперты предполагают, первоначально выделенные блоки, скорее всего, почти не будут использованы в проекте. Вывод был сделан на основании того, что компания не привела конкретные примеры новой системы в разговоре с инвесторами. Нет смысла скрывать эту информацию. Однако, по прогнозам аналитиков, есть шансы, что цель Intel может быть реализована. В будущем появятся процессоры бюджетного сегмента с интегрированным блоком для работы с искусственным интеллектом.