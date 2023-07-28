Новый военный объект будет расположен недалеко от города Жешув. Строительством займутся Канада, США и Великобритания.

В НАТО объявили о планах строительства ремонтной базы для военной техники ВСУ. Объект будет располагаться на территории Польши, его возведут рядом с городом Жешува, в 100 км от границы Польши с Украиной.

Строительные вопросы взяли на себя 3 страны: Канада; США; Великобритания.

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По информации одного из канадских чиновников, постоянного контингента на базе не будет, ведь основная задача заключается в ремонте техники. Этот вопрос решен и не подлежит обсуждению, хотя стоит отметить, что раньше мэр города Конрад Фийолек утверждал, что на новой базе НАТО будут размещены контингенты вышеупомянутых стран. Очевидно, что планы поменялись. Пока неизвестно, когда новый объект построят и введут в эксплуатацию, и сколько средств уйдет на реализацию и обслуживание этой цели.

Напомним, не так давно экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор рассекретил польский план. Если верить в его слова, то военные Польши сровняют Львов с землей, если Америка даст одобрение на проведение операции, суть которой заключается в захвате западной части страны. Информация вызвала общественный резонанс, но не нашла официального подтверждения, поэтому осталась на уровне обсуждений.