Российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, но ее обломки упали на территории Таганрога. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сегодня вечером стало известно о взрыве в Южном федеральном округе. В Минобороны России передают, ВСУ совершили попытку удара по Таганрогу с помощью переоборудованной ракеты С-200. Действия соседней страны приравниваются к террористическому акту.

Российские средства ПВО успели перехватить ракету в воздушном пространстве, обломки приземлились в Таганроге. Как уточняет военное ведомство, атака была организована под руководством киевского режима. С-200 переоборудовали в ударный вариант зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны.

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Удар нанесли по жилой инфраструктуре города с населением более 245 000 человек. Несмотря на то, что ВС РФ смогли перехватить ракету, есть пострадавшие. В частности, пострадало несколько человек, имеются повреждения на нескольких зданиях.

Очевидцы вспоминают, что после взрыва была довольно-таки сильная взрывная волна. В одном из жилых домов были выбиты стекла на окнах. Горожане говорят, не ожидали, что ВСУ нанесет удар. К настоящему времени известно о 12 пострадавших. Вполне возможно, что их количество больше. Были разрушены здания, среди которых оказался ресторан в центре города, сейчас оценивается ущерб.