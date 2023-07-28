Компания Redmi расширила линейку фирменных телевизоров двумя новыми моделями: A55 (2024) и A70 (2024). Оба устройства предлагают дисплеи с высоким разрешением и минимальной толщиной рамок, а также актуальный набор интерфейсов.

Xiaomi, один из известнейших китайских брендов техники, представил новую инновацию на рынке – 4К-телевизор с 55 дюймами, стоящий всего 18 000 рублей. Новинку назвали Smart TV A55. Также будет выпущена ещё одна модель – Smart TV A70 2024.

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Телевизоры входят в бюджетную линейку. Стартовая цена первой модели составляет около $200. Это равняется 18 000 рублей, если брать нынешний курс ЦБ, за вычетом НДС. Вторая модель, A70 2024, стоит несколько дороже из-за диагонали 70 дюймов. Её цена составляет около 30 000 рублей.

Что-то особенное сказать про телевизоры нельзя. Это уверенный «среднячок». У обеих моделей есть поддержка 4К разрешения, частота обновления составляет 60 Гц. Техника выполнена в корпусе из металла, тонкие рамки меньше 3% площади. Это отличный пример современной техники, соответствующих тенденции цена/качество.

К сожалению, новинки пока предназначены исключительно для внутреннего рынка. Будут ли их экспортировать в иные государства, включая РФ, не уточняется.