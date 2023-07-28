По мнению парламентария, для воспитания подрастающего поколения, прививания патриотизма и раскрытия необходимых навыков необходимо использовать сферу компьютерных игр.

Депутат Виталий Милонов выступил с неожиданной инициативой. Он предложил разработать игру, которая осветит будни операторов дронов. Компьютерный симулятор поможет геймерам лучше понимать принципы профессии, повысив их заинтересованность к данному ремеслу.

Депутат считает, что игровая отрасль имеет огромное значение в современности. С её помощью не только можно, но и нужно прививать подросткам правильное воспитание, патриотизм, а также раскрывать навыки.

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В обращении Виталия Милонова указано, что данный симулятор является попросту необходимым. Его суть – ознакомить геймеров с буднями оператора дронов.

Депутат подчеркивает, что сейчас государство взяло конкретный ориентир на развитие данной отрасли, выделив огромный бюджет на следующий год. В будущем страна будет нуждаться в таких специалистах. Один из лучших способов популяризовать профессию – выпустить соответствующую игру про это. Побочная цель – реклама данной формы служения Родине.