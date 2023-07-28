«На Запорожском направлении успешно отражены атаки противника в направлении Работина. Уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и пехота противника», — отметил начальник пресс-центра российской группировки военнослужащих «Восток» Олег Чехов.

Российские бойцы из группировки «Восток» дали отразили атаку украинских солдат на Запорожском направлении. ВСУ пытались прорваться в районе населенного пункта Работино. Результатом стал полный разгром украинских бойцов, уничтожение РСЗО и нескольких единиц брони. ВСУ были отброшены далеко назад. СМИ узнали детали от Олега Чехова, заведующего пресс-службой подразделения.

Он подчеркнул, что в упомянутом населенном пункте велись бои между российскими бойцами и военными ВСУ. Были поражены вражеские бронированные единицы и живая сила противника. Помимо этого, предотвращена попытка ВСУ пополнить резервы в другом районе. Прибывшие на подкрепление уничтожены вместе с запасами.

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Ещё одно столкновение произошло в районе Малой Токмачки. Там велась контрбатарейная борьба. Итогом стало поражение украинской РСЗО и уничтожение пункта для дислокации противника.

Как вчера стало известно, ВСУ перешли в активную фазу наступления. Основные силы стягиваются ближе к линии фронта. Этим может объясняться повышенная интенсивность вражеских атак за сутки. Но все попытки потерпели крах. Российские бойцы уверенно удерживают оборону, предотвращая проникновение ВСУ за рубежи.