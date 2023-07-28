Издание уточнило, что по данному факту военное ведомство инициировало внутреннюю проверку, учитывая укрепление отношений Бамако с Москвой.

Ошибки бывают разные. Некоторые из них могут угрожать государственной безопасности, а также раскрыть планы государства. МО Великобритании ошибочно отправило электронные письма, содержащие секретные данные, на Мали. Об этом рассказали в иностранном издании.

Согласно материалам журнала, ведомство проводило ряд внутренних проверок, так как Бамако и Москва начали тесно сотрудничать. В статье указали, что МО Великобритании взаимодействовало с американскими коллегами из Пентагона. Но в результате были перепутаны домены странового идентификатора. Итогом стала отправка секретных сообщений Мали.

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Как утверждают журналисты, «потерянная» информация не была критичной. Она никак не могла навредить безопасности государства. На Мали переслали сведения о выходных, взятых военными или сотрудниками правоохранительных служб. Но вот отдельные письма были весьма «интригующими». В них рассказывалось про исследования гиперзвукового оружия, разрабатываемого королевскими специалистами.

Как поступят Мали с данной информацией – неизвестно. Государство может раскрыть результаты исследований, тем самым сведя на «нет» все достигнутые Великобританией успехи.